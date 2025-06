Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Corinthians se enfrentam hoje, quinta-feira, 12 de junho (12/06), em jogo válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 20 horas (horário de Brasília).

Portanto, há a necessidade de o trio passar por uma avaliação para saber se terão condições físicas de estar em campo. Com relação aos jogadores machucados, o atacante Braithwaite é quem tem mais chance de retornar ao time. Afinal, o dinamarquês está em fase final da recuperação de uma torção no tornozelo direito. Amuzu também foi liberado pelo departamento médico depois de se recuperar de uma virose e volta a ser opção para o comandante.

O Tricolor gaúcho soma duas vitórias consecutivas no Brasileirão, sobre Bahia e Juventude. Assim, o bom momento permitiu à equipe se afastar da zona de rebaixamento e subir para a 12ª colocação, alcançando 15 pontos. O técnico Mano Menezes ainda aguarda o retorno de seus três jogadores selecionáveis e até mesmo outros atletas que ainda integram o departamento médico. O meio-campista Villasanti e os atacantes Aravena e Cristian Olivera estiveram a serviço do Paraguai, Chile e Uruguai, respectivamente, na última Data Fifa.

O Timão está há três rodadas invicto no Campeonato Brasileiro, com uma vitória sobre o Santos no clássico, além de dois empates consecutivos contra Atlético e Vitória. Com isso, a equipe paulista se encontra na 11ª posição, também com 15 pontos.

A principal ausência no Corinthians, aliás, será o centroavante Yuri Alberto, que está contundido. O treinador Dorival Júnior também precisará esperar a análise de oito jogadores cedidos a seleções para definir o time. (Com Jogada10)



Grêmio x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Grêmio x Corinthians

Quinta-feira, 12 de junho (12/06), às 20 horas (horário de Brasília).