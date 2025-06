Atlético-MG x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

O técnico Cuca precisará encontrar uma alternativa no time titular, pois não terá o zagueiro Lyanco à disposição. Afinal, o defensor cumprirá suspensão. O lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante Cuello permanecem no departamento médico. Por outro lado, há a expectativa da estreia do atacante Dudu.

O Inter se encontra em um contexto adverso, pois não vence há cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, sendo duas derrotas consecutivas nos últimos jogos. Com os resultados, a equipe gaúcha se aproximou da zona de rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem para o Fortaleza, primeiro time dentro do Z4. O técnico Roger Machado terá os retornos inesperados de dois dos seus centroavantes titulares. Isso porque eles se recuperaram antes do prazo inicial previsto. Borré treinou entre os titulares e deve ficar com a vaga, que inicialmente seria de Ricardo Mathias.

Além disso, há disputas em aberto na zaga entre Juninho e Victor Gabriel, que também pode retornar aos 11 iniciais. No meio de campo, há a indefinição se a formação será com três volantes ou com a entrada de um jogador mais criativo. Por isso, Gustavo Prado, Thiago Maia e Bruno Tabata brigam pela vaga. Portanto, Valencia deve ficar como opção no banco. Além da lista de oito jogadores que estão no departamento médico, o meio-campista Alan Patrick cumprirá suspensão. (Com Jogada10)



Atlético-MG x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Globo: canal de TV aberta

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Internacional

Quinta-feira, 12 de junho (12/06), às 21h30min (horário de Brasília).