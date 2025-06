Juventude x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Grêmio vai enfrentar o Juventude hoje, 1°, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Juventude e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 1° de junho (1°/06), em jogo válido pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Juventude x Grêmio: como chegam os times O Papo passa por um período conturbado no Brasileirão. Afinal, não vence há sete rodadas no torneio, sendo dois empates e cinco derrotas. O contexto fez a equipe da Serra Gaúcha entrar na zona de rebaixamento. Inclusive, a situação provocou a demissão do técnico Fábio Matias. A diretoria agiu rápido e fechou com Cláudio Tencati como seu substituto. Inclusive, o treinador precisará encontrar soluções para dois importantes desfalques. No caso, o goleiro Gustavo, que está machucado. O meio-campista Mandaca está fora, pois cumprirá suspensão. Há também algumas disputas em aberto no time, como Marcos Paulo e Wilker Ángel na zaga, Peixoto e Giraldo no setor criativo, bem como Gilberto e Gabriel Taliari no ataque. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp