Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Internacional e Fluminense vão se enfrentar hoje, 1°, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Mercon/Fluminense FC

Internacional e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 1° de junho (1°/06), em jogo válido pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 20h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional x Fluminense: como chegam os times Classificado para as oitavas de final da Libertadores e se recuprerando na tabela do Campeonato Brasileiro, o Inter promete carimbar o passaporte do Fluminense, que fará sua última partida no Brasil antes de viajar para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O time colorado engatou uma invencibilidade de cinco jogos na temporada. Nos três triunfos, dois pela Libertadores e um pela Copa do Brasil, segundo o “Sofascore”, o aproveitamento foi superior a 73%. Além disso, houve uma melhora criativa e ofensiva do Internacional, com nove gols marcados. Até porque o time conseguiu criar 19 grandes chances. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp