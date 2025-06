Flamengo x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Fortaleza vai enfrentar o Flamengo; veja onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão. / Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

Flamengo e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 1° de junho (1°/06), em jogo válido pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Ouça também na rádio O POVO CBN. Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo x Fortaleza: como chegam os times Rival do Leão, o Flamengo chega embalado para o duelo. O time comandado pelo técnico Filipe Luís ostenta sete jogos de invencibilidade, entre partidas da Copa do Brasil, Série A e Libertadores, com cinco vitórias – três consecutivas nos últimos jogos – e dois empates nesse período. Atuando como mandante, a fase também é ótima: seis triunfos nos sete últimos duelos, além de um empate. Para o embate, Filipe Luís contará com o retorno do lateral Wesley, recém-convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, que cumpriu suspensão na rodada passada, quando o Flamengo venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Por outro lado, os meias Erick Pulgar e De La Cruz, e o atacante Plata, lesionados, serão desfalques. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Apesar da classificação às oitavas de final da Libertadores, algo que o Flamengo também conquistou com requintes de emoção, o Fortaleza amarga uma sequência de quatro jogos sem vitória, recorte marcado por três derrotas e um empate – este que culminou na eliminação da Copa do Brasil, para o Retrô-PE, nos pênaltis. Considerando os últimos 17 jogos que disputou, o Leão venceu somente três. Em contraponto, a boa atuação defensiva diante do Racing-ARG, mesmo sofrendo o revés nos acréscimos do segundo tempo, traz uma perspectiva positiva para a equipe comandada por Vojvoda, que ainda precisa superar as oscilações de desempenho tão abruptas entre os jogos. Diante do Flamengo, ter a mesma postura combativa e boa organização – assim como foi na Argentina, quinta-feira passada – será fundamental. Contra o Rubro-Negro, Vojvoda terá uma lista considerável de desfalques. Matheus Rossetto, que saiu lesionado contra o Racing, pode ficar de fora da partida. Moisés, Bruninho e Lucas Sasha, em recuperação no departamento médico, e Pedro Augusto, suspenso, são outras ausências. Pol Fernández, Diogo Barbosa e Felipe Jonathan não viajaram para a Argentina por opção técnica e também não devem seguir para o Rio. (Com Jogada10)