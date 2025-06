Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro e Palmeiras se enfrentam hoje, domingo, 1° de junho (1°/06), em jogo válido pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19h30min. (horário de Brasília).

No meio de semana, o Cruzeiro fez a sua última partida pela Copa Sul-Americana, quando empatou em 0 a 0 com o Unión Santa Fé, da Argentina, encerrando a participação na competição fora até mesmos dos playoffs. Assim, o foco da equipe Celeste passa a ser totalmente o Campeonato Brasileiro, onde faz grande campanha e está a dois pontos do líder.

O Palmeiras também jogou no meio de semana e goleou o Sporting Cristal, do Peru, por 6 a 0. Aliás, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira teve uma campanha perfeita na fase de grupos da Copa Libertadores, com seis vitórias em seis jogos. Contudo, o treinador também terá seus desfalques para o embate no Mineirão.

Afinal, a dupla de zagueiros titular, Gustavo Gómez e Murilo estão suspensos. Assim, Bruno Fuchs e Micael devem fazer a dupla de zaga. Além disso, Bruno Rodrigues e Figueredo seguem no DM. Em contrapartida, Felipe Anderson voltou a treinar, mas ainda é dúvida e pode ser preservado, visando o Super Mundial de Clubes. (Com Jogada10)



Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Prime Video: serviço de streaming

Brasileirão: dia e horário do jogo Cruzeiro x Palmeiras

Domingo, 1° de junho (1°/06), às 19h30min (horário de Brasília).