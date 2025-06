Corinthians x Vitória: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Corinthians vai enfrentar o Vitória hoje, 1°, pelo Brasileirão. / Crédito: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Corinthians e Vitória se enfrentam hoje, domingo, 1° de junho (1°/06), em jogo válido pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Vitória: como chegam os times O técnico Dorival Júnior terá dois atletas importantes de volta no Brasileirão para esta partida. Afinal, Rodrigo Garro e Memphis Depay atuaram contra o Huracán, pela Copa Sul-Americana e devem atuar no embate na Neo Química Arena. Contudo, fica a dúvida se a dupla será titular ou começará no banco de reservas, por conta de seu ritmo físico. Em contrapartida, Yuri Alberto, com uma fratura na lombar e Gustavo Henrique, se recuperando de uma cirurgia de hérnia inguinal, seguem no departamento médico. Por fim, com uma combinação de resultados, o Alvinegro pode terminar a rodada no G-6. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp