Bahia x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bahia x São Paulo: como chegam os times

O Bahia reencontra sua torcida neste sábado, após uma dolorosa eliminação na Libertadores ao perder para o Internacional, na última quarta-feira (28/5). Pelo Campeonato Brasileiro, o Tricolor de Aço ocupa a sétima colocação, com 15 pontos conquistados e querendo entrar no G-6. Contudo, para o embate, o técnico Rogério Ceni terá três baixas por lesão: Erick, Rezende e Kanu. Por outro lado, o treinador vai ganhar dois reforços. Afinal, Ademir volta após se recuperar de lesão e ganhar minutos no Beira-Rio, além de Jean Lucas após cumprir suspensão na última rodada.

O São Paulo também entrou em campo pela competição continental no meio da semana, mas com um desfecho mais favorável. Afinal, venceu o Talleres por 2 a 1, no Morumbis e garantiu a segunda melhor campanha geral na Libertadores. Agora, tenta melhorar sua campanha no Brasileiro que é de muita oscilação. Contudo, o Tricolor não terá Luis Zubeldía, suspenso pelo STJD, no banco de reserva, além de Alisson e André Silva, que cumprem suspensão. Além disso, Luiz Gustavo, Ruan Tressoldi, Marcos Antônio, Calleri, Igor Vinícius, Oscar, Lucas Moura e Ferreira seguem no departamento médico. Em contrapartida, Lucca e Cédric treinaram com o grupo e devem voltar a lista de relacionados. (Com Jogada10)