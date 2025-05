Racing x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Racing x Fortaleza: como chegam os times

Em Avellaneda, a missão está longe de ser impossível, mas torna-se difícil exatamente pela má fase e pela falta de confiança do Leão. No cenário atual do Grupo E, o Fortaleza é o segundo colocado, com oito pontos, dois a mais que o Atlético Bucaramanga-COL, que visita o Colo-Colo, no Chile. Outro detalhe que pesa a favor do Tricolor é o saldo de gols: o clube cearense tem quatro gols positivos, enquanto o colombiano tem três negativos.

Ou seja, um empate é praticamente suficiente para o Fortaleza garantir a classificação, já que o Bucaramanga, nesta hipótese, teria que aplicar uma goleada histórica no Colo-Colo. Caso o time colombiano empate, o Tricolor automaticamente confirma a vaga. Agora, se os comandados de Vojvoda forem derrotados e o Leopardo somar os três pontos, o caminho do Leão será para os playoffs da Sul-Americana.