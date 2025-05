Grêmio x Sportivo Luqueño: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Repórter do caderno de Esportes

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio e Sportivo Luqueño se enfrentam hoje, quinta-feira, 29 de maio (29/05), em jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 19 horas (horário de Brasília).

Grêmio x Sportivo Luqueño: como chegam os times

O Grêmio ainda não conseguiu emplacar uma sequência de resultados positivos desde a mudança no comando técnico. Prova disso é que desde a estreia de Mano Menezes, o time soma duas vitórias, seis empates e uma derrota. Após a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, o Tricolor gaúcho superou o Bahia e conseguiu deixar a zona de rebaixamento.

Mano será obrigado a fazer mudanças nas duas laterais. Na direita, como todas as três opções estão machucadas, a expectativa é de que haja uma improvisação com o volante Ronald. Na esquerda, Lucas Esteves retorna, pois Marlon não pode atuar, já que disputou a fase de grupos da Sul-Americana pelo Cruzeiro.

Inclusive, o zagueiro Kannemann é o meio-campista Villasanti ganharão um descanso pelo desgaste físico. Com isso, Gustavo Martins e Jemerson concorrem pela titularidade na defesa. No lugar do paraguaio, Camilo provavelmente será o substituto. Amuzu chegou a ser ausência em uma das atividades de preparação, porém não é motivo de preocupação.