Fluminense x Once Caldas: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O Fluminense vai enfrentar o Once Caldas hoje, 29, pela Sul-Americana. / Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense e Once Caldas se enfrentam hoje, quinta-feira, 29 de maio (29/05), em jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Fluminense x Once Caldas: como chegam os times Embalado após uma vitória de virada sobre o Vasco, o Fluminense busca uma vitória simples para se classificar em primeiro no grupo F. Esse será o último do jogo do Flu no Maracanã antes da viagem para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A expectativa é de casa cheia. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. Para a partida, Renato Gaúcho segue sem contar Otávio (tendão de Aquiles), Agustin Canobbio (fratura do osso zigomático do rosto) e Facundo Bernal (lesão muscular na coxa).