Atlético-MG x Cienciano: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Cienciano: como chegam os times

Sob o comando de Cuca, o Galo ocupa somente a décima colocação no Campeonato Brasileiro e precisa mudar urgentemente o foco. Agora, o objetivo é a Sul-Americana, e o treinador promete força máxima. O trio de ataque deve ter Júnior Santos, Rony e Hulk, já que Cuello está lesionado e Bernard virou dúvida após não treinar na terça-feira (27). Campeão mineiro, irregular no Brasileirão e com classificação tranquila na Copa do Brasil, o Atlético vê na “Sula” uma nova chance de mostrar força em 2025.

Líder do grupo, o time peruano joga por um empate para avançar direto. Com 9 pontos, contra 8 do Atlético, o Cienciano encara um confronto decisivo na Arena MRV. No ataque, a equipe aposta em Didier La Torre e Gaspar Gentile para marcar. Beto Silva também briga por uma vaga no time comandado por Carlos Desio. (Com Jogada10)