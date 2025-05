Palmeiras x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Os únicos desfalques ficam por conta de Felipe Anderson, com um edema na coxa e Bruno Rodrigues, em transição física. Richard Ríos, que estava suspenso contra o Flamengo, retorna e deve ser titular. Contudo, todos os holofotes devem estar voltados para Estêvão, que faz sua última partida no Allianz Parque. Ele ainda vai defender o Verdão em jogos do Brasileiro e no Mundial, mas não vai mais atuar na casa alviverde nesta passagem pelo clube.

Do lado do Sporting Cristal, embora ainda haja chances matemáticas de classificação, o cenário é complicado. Afinal, a equipe peruana precisa vencer o Palmeiras fora de casa e ainda torcer por um tropeço do Cerro Porteño. Contudo, nem mesmo um empate garante a vaga na Sul-Americana, o que deve deixar o confronto mais aberto e propenso a gols.

Aliás, para reforçar essa tendência, cinco dos últimos sete jogos do time peruano terminaram com ao menos três gols marcados. Entretanto, o técnico brasileiro Paulo Autuori tem alguns destaques, já que Yotún, Solís, Iberico, Gustavo Cazonatti e Santiago González estão no departamento médico. (Com Jogada10)



Palmeiras x Sporting Cristal: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

Globo: canal de TV aberta

Paramount+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Palmeiras x Sporting Cristal

Quarta-feira, 28 de maio (28/05), às 21h30min (horário de Brasília).