Cruzeiro x Unión Santa Fé: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro e Unión Santa Fé se enfrentam hoje, quarta-feira, 28 de maio (28/05), em jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Cruzeiro x Unión Santa Fé: como chegam os times

O técnico Leonardo Jardim deve aproveitar para escalar um time reserva e preservar seus titulares. Afinal, o Cruzeiro não tem mais chances de classificação na Sul-Americana e prioriza o Brasileirão, onde é o terceiro colocado. Assim, a comissão técnica entende que é importante reduzir o desgaste aos atletas.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Já eliminado da Sul-Americana e na lanterna do Grupo E, o Unión Santa Fé não joga desde o dia 13 de maio, quando foi derrotado pelo Mushuc Runa. Assim, o time argentino não sofre com desgaste físico. Porém, carrega a pressão de um jejum de oito jogos sem vitória na temporada. Além disso, acumula desfalques por lesão. (Com Jogada10)