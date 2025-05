Vasco x Melgar: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Repórter do caderno de Esportes

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Melgar se enfrentam hoje, terça-feira, 27 de maio (27/05), em jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).

Vasco x Melgar: como chegam os times

A partida vale vaga nos playoffs da competição continental, uma vez que o Lanús já tem a liderança do Grupo G garantida. Na terceira colocação, com cinco pontos, o Vasco precisa vencer para ultrapassar o próprio Melgar, que ocupa a segunda posição, com sete.



Desfalque contra o Fluminense por suspensão, Coutinho reforça o elenco vascaíno para o duelo contra os peruanos. Em recuperação após lesão no joelho, Payet, que já havia participado das atividades do último domingo, treinou novamente junto ao elenco nesta segunda. (Com Jogada10)