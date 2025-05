Botafogo x Universidad de Chile: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e Universidad de Chile se enfrentam hoje, terça-feira, 27 de maio (27/05), em jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Botafogo x Universidad de Chile: como chegam os times

Com nove pontos, o Botafogo divide a segunda posição com o Estudiantes, ambos com um ponto a menos que a Universidad de Chile. Vencendo, o Glorioso se garante nas oitavas de final e disputa a primeira posição no saldo de gols com os argentinos, que no mesmo horário recebem o já eliminado Carabobo.



Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Os zagueiros Alexander Barboza e David Ricardo são dúvidas. Se eles não puderem jogar ao lado de Jair Cunha, tudo indica que o volante Danilo Barbosa será improvisado no setor.