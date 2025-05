Vila Nova x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vila Nova e Cruzeiro se enfrentam hoje, quinta-feira, 22 de maio (22/05), em jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), às 19 horas (horário de Brasília).

Vila Nova x Cruzeiro: como chegam os times

A situação do time goiano é difícil, mas conta com o fator casa para tentar tirar três gols de diferença do Cabuloso. Caso vença com dois gols a mais no placar, a vaga será decidida nos pênaltis. A equipe, porém, faz uma grande campanha na Série B, onde ocupa a segunda colocação. Aliás, para o confronto pela Copa do Brasil, chega após quatro vitórias em cinco jogos. O clube anunciou que dispensou o volante Paulinho do elenco, que retorna ao Anápolis, mesmo com contrato até o fim de 2025. Além disso, o Vila Nova tem cinco jogadores no departamento médico: Kozlinski, Emerson Urso, Marcondes, Bruno Mendes e Jean Mota.

Após fase difícil, que culminou na eliminação da equipe na Sul-Americana, o Cabuloso vem de sete jogos de invencibilidade na temporada. Na última partida, porém, ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Galo, mesmo jogando em casa. A equipe de Leonardo Jardim conquistou um bom resultado no jogo de ida, portanto, o técnico deve poupar alguns titulares para a partida. A Raposa não tem novos desfalques, e o meia Japa, que não atua desde o início do ano devido à lesão na coxa esquerda, fez trabalhos específicos no treinamento da última terça-feira (20). (Com Jogada10)