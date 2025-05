Maracanã x Internacional: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Maracanã e Internacional se enfrentam hoje, quinta-feira, 22 de maio (22/05), em jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), às 19 horas (horário de Brasília).

Maracanã x Internacional: como chegam os times

Vivendo uma campanha histórica em sua primeira participação no mata-mata nacional, o Maracanã tem pela frente seu maior desafio até aqui. Depois de eliminar Ferroviário e Ceilândia-DF nas fases anteriores — ambos nos pênaltis —, o time da Região Metropolitana de Fortaleza precisa reverter a derrota por 1 a 0 sofrida no jogo de ida, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Com o retorno do meia Patuta, o Bicolor terá força máxima, sem desfalques confirmados. A delegação do Azulão viajou para Florianópolis na terça-feira, 20, e finalizou a preparação para o confronto no Centro de Treinamento do Figueirense.



