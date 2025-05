CRB x Santos: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



CRB x Santos: como chegam os times

O CRB chega para o confronto decisivo em casa embalado por uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, somando todas as competições, incluindo o empate por 1 a 1 na Vila Belmiro. Contudo, quatro desses últimos cinco duelos terminaram empatados. Para esta partida, o técnico Eduardo Barroca tem uma preocupação com seu artilheiro, Breno Herculano. Afinal, ele sentiu um incômodo muscular no adutor e deu lugar a Mikael, cotado para assumir a vaga de titular caso o camisa 9 não esteja apto. Em contrapartida, o zagueiro Alemão está recuperado de lesão e deve, ao menos, figurar no banco de reservas. Por fim, o meia Gegê retorna ao time titular após cumprir suspensão contra o Tigre.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Por outro lado, o Peixe vive uma fase extremamente complicada. Afinal, a equipe venceu apenas uma dos 11 jogos que disputou e está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Para voltar a vencer, a grande expectativa do Santos está no retorno de Neymar. O craque está recuperado de um problema na coxa esquerda, mas deve começar a partida no banco de reservas e atuar por no máximo 30 minutos. Além do camisa 10, outro possível retorno é o do atacante Guilherme, que também sentiu um problema muscular, mas na partida de ida contra o CRB. Em contrapartida, Soteldo é baixa confirmada por conta de uma lesão muscular mais grave, enquanto Escobar está suspenso após a expulsão no jogo de ida. João Schmidt e Diego Pituca seguem no departamento médico e completam a lista de desfalques. (Com Jogada10)