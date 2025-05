Capital x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O Botafogo vai enfrentar o Capital-DF hoje, 22, pela Copa do Brasil. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Capital e Botafogo se enfrentam hoje, quinta-feira, 22 de maio (22/05), em jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Capital x Botafogo: como chegam os times A equipe sabe que as chances são mínimas. A meta, portanto, é se despedir da Copa do Brasil com uma boa impressão, dificultando ao máximo a vida do gigante carioca. O técnico Adelson de Almeida deve usar a base dos últimos jogos. Destaque para o meia-atacante Rikelme, revelado pelo Botafogo e um dos jogadores que pintaram no início da era SAF do Mais Tradicional.