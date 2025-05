Internacional pode ter até dez desfalques para enfrentar o Maracanã; veja nomes

Colorado deve vir a campo com time bastante mexido para partida pela terceira fase da Copa do Brasil

Maracanã e Internacional se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 19 horas, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil de 2025, e o time gaúcho tem uma larga lista de baixas para o duelo.

Apesar dos desfalques, o Colorado terá os retornos de Vitor Gabriel e Fernando, poupados no fim de semana, diante do Mirassol.

A provável escalação do Inter tem Anthoni (Ivan); Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabéi; Fernando, Thiago Maia e Óscar Romero; Bruno Tabata, Gustavo Prado e Ricardo Mathias.

No jogo de ida, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o Inter venceu por 1 a 0. Gustavo Prado marcou no final do segundo tempo e garantiu a vantagem para os gaúchos. Quem avançar para as oitavas de final embolsará R$ 3,6 milhões.