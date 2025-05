Mercado treina com o elenco e anima bastidores do Internacional

Zagueiro volta às atividades após grave lesão e avança no processo de recuperação no CT Parque Gigante

O clube celebrou a evolução do defensor nas redes sociais e divulgou imagens dele realizando finalizações durante o treino. Até então, o jogador vinha limitando-se a corridas e movimentações leves com bola, sempre de forma individualizada. A atividade conjunta representa um avanço importante em sua condição física.

Com o foco voltado para a Copa do Brasil, o Internacional teve uma notícia importante nesta terça (20). O zagueiro Gabriel Mercado participou das atividades no gramado do CT Parque Gigante, após meses em recuperação de uma lesão no joelho esquerdo. A presença do argentino ao lado dos companheiros animou a comissão técnica, especialmente por marcar uma nova etapa em seu processo de cura.

Mercado se lesionou no fim de setembro de 2023, em partida contra o São Paulo, no estádio Morumbis, pela Série A. Na ocasião, sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo. A previsão médica inicial apontava um período de recuperação de até oito meses, tempo que está sendo cumprido com precisão pelo atleta.

Por fim, é possível que o zagueiro esteja à disposição do técnico Roger Machado no segundo semestre, após a pausa no calendário provocada pelo Mundial de Clubes. O intervalo será decisivo para que Mercado ganhe ritmo e volte a ser uma opção no sistema defensivo do Internacional. Com contrato renovado até o fim da temporada, o argentino, que completou 38 anos em março, pode reforçar o Colorado em um momento crucial da temporada.

