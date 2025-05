Corinthians x Novorizontino: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Novorizontino: como chegam os times

O Timão viu Rodrigo Garro treinar com as chuteiras desamarradas e sem qualquer proteção no joelho, mas o argentino ainda não terá condições de jogo ainda. Afinal, ele vem de uma lesão incômoda no local e deve estar à disposição apenas nas próximas partidas do Brasileirão.

Além disso, Memphis Depay e Matheuzinho estão sob os cuidados da equipe de fisioterapia e também estão fora. O holandês se recupera de uma torção no tornozelo direito e o lateral faz tratamento por causa de um edema na coxa direita. Assim, a grande dúvida fica na lateral-direita, se Léo Maná ficará com a vaga ou Félix Torres será improvisado no setor.

