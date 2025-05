Bahia x Paysandu: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Assim, há a possibilidade do treinador poupar alguns jogadores no duelo. De acordo com atualizações do departamento médico do clube, o lateral-direito Santiago iniciou fase de transição e Ademir fez trabalhos na academia. Além disso, Rezende e Kanu trabalharam na fisioterapia.

Após três derrotas consecutivas, pela Libertadores e Brasileirão, o Esquadrão reencontrou o caminho das vitórias ao vencer o clássico contra o Vitória no último domingo (18), por 2 a 1, pelo campeonato nacional. A equipe de Rogério Ceni, portanto, chega mais confiante para o duelo contra o Paysandu em casa. Ainda mais considerando a vantagem do empate.

Em 19º lugar da Série B, o time paraense não vive boa fase. Aliás, perdeu a final do Parazão para o Remo no início do mês e, após a derrota, ficou duas vezes apenas no empate – contra o América-MG fora de casa e contra o Goiás, dessa vez, como mandante. A próxima missão não é fácil, afinal, precisa vencer o Bahia por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Se triunfar por um placar magro, a decisão vai para os pênaltis. (Com Jogada10)



Bahia x Paysandu: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil: dia e horário do jogo Bahia x Paysandu

Quarta-feira, 21 de maio (21/05), às 19h30min (horário de Brasília).

Onde será Bahia x Paysandu



Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)