Atlético-MG x Maringá: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Jogo da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Maringá é nesta quarta-feira, 21, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG e Maringá se enfrentam hoje, quarta-feira, 21 de maio (21/05), em jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

Atlético-MG x Maringá: como chegam os times

O Galo chega para a partida decisiva após duas vitórias e um empate na última rodada. O último confronto, aliás, foi o clássico contra o Cruzeiro, que terminou em 0 a 0 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Como não conseguiu vencer no Paraná, o time mineiro precisa vencer em casa para avançar de fase.

Porém, o técnico Cuca não sabe se poderá contar com Arana e Gabriel Menino, já que ambos, recém-recuperados de lesão, saíram com dores da partida contra o Cabuloso. Por outro lado, Cuello, que não atuou no final de semana, estará de volta à equipe.

