Aparecidense x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Aparecidense e Fluminense se enfrentam hoje, quarta-feira, 21 de maio (21/05), em jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), às 19h30min (horário de Brasília).

Aparecidense x Fluminense: como chegam os times

O técnico Lúcio Flávio deve repetir os onze iniciais que fizeram uma boa partida no Maracanã, pois não terá desfalques. Nesse sentido, o principal destaque daquela partida foi o goleiro Matheus Alves, com defesas importantes que impediram vitória elástica do Tricolor e deixaram o Camaleão vivo na disputa. Na rodada mais recente da Série D do Brasileirão, aliás, o time bateu o Goiânia por 3 a 1 e ocupa o 2º lugar do Grupo 5.

O técnico Renato Gaúcho não poderá contar mais com Renato Augusto, que rescindiu seu contrato, de forma amigável, nesta segunda-feira (19). Além disso, não terá Germán Cano, que tem uma lesão no joelho esquerdo, assim como Canobbio, que passou por uma cirurgia após fraturar a face. Otávio e Facundo Bernal também desfalcam a equipe carioca por conta de suas respectivas lesões, enquanto Keno e Freytes também estão fora. (Com Jogada10)