Vasco x Operário: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Operário se enfrentam hoje, terça-feira, 20 de maio (20/05), em jogo de volta válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).

Vasco x Operário: como chegam os times

Na busca pela classificação, o Cruz-Maltino não deve contar com o quarteto Payet, Lucas Freitas, Estrella e David, que seguem de fora por causa de suas respectivas lesões. O francês, por sua vez, pode retornar no clássico com o Fluminense no sábado, visto que Coutinho está suspenso. Antes de enfrentar o time paranaense, a equipe carioca eliminou União Rondonópolis e Nova Iguaçu, ambos pelo mesmo placar de 3 a 0.

O Fantasma vem de três triunfos consecutivos após o jogo de ida e chega com moral para sonhar com a classificação às oitavas de final do torneio. Nesse sentido, o técnico Bruno Pivetti não terá Jean Lucas, Pedro Lucas e Cristiano, que estão fora de combate, todos no departamento médico. Por fim, nas fases anteriores, a equipe bateu o Humaitá, nos pênaltis, por 3 a 1 após empate sem gols no tempo regulamentar e despachou o Tombense por 1 a 0. (Com Jogada10)