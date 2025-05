Grêmio x CSA: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Grêmio x CSA: como chegam os times

O Imortal não sabe o que é vencer há cinco jogos e vive situação preocupante no Campeonato Brasileiro. Afinal, na 17ª posição, conquistou apenas nove pontos em nove rodadas. Na Sul-Americana, porém, já garantiu classificação para as oitavas de final. Agora, quer fazer o mesmo na Copa do Brasil, mas para isso precisará vencer o Brusque em casa, já que perdeu fora. Para a partida decisiva, o Grêmio segue com lista de desfalques. Seguem no departamento médico: João Lucas, Cuéllar, Edenilson, Igor Serrote, Gustavo Martins e Rodrigo Ely.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, o time alagoano aparece na nona colocação da tabela e vem oscilando na temporada. Assim, chega para a partida após uma vitória e um empate. Em seu último duelo, ficou no 0 a 0 com o Tombense. Com o grande resultado em casa no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, a equipe joga por empate em Porto Alegre. Para isso, o técnico Higo Guimarães poupou seus titulares pela Série C e, portanto, deve ir a campo com força máxima. Brayann não joga após torção no tornozelo esquerdo, porém, os meias Danilinho e Ramon voltam a reforçar a equipe. (Com Jogada10)