Athletico-PR x Brusque: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Athletico-PR x Brusque: como chegam os times

Em 13º lugar na Série B, o Furacão não vive grande momento, afinal, vem de cinco jogos sem vitórias. No último confronto, foi derrotado pelo vice-líder da Segunda Divisão, o Vila Nova, por 2 a 1, em Goiânia. Agora, quer aproveitar o fator casa para reencontrar o caminho das vitórias e, então, avançar na Copa do Brasil. Para a partida, porém, o técnico interino João Correia segue sem poder contar com alguns atletas presentes no departamento médico. Dentro da extensa lista estão eles: Dudu, Falcão, Palacios, Patrick, Leozinho e Julimar.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O time de Santa Catarina, por outro lado, vive momento melhor na temporada. Em terceiro lugar na Série C, vem de grande resultado sobre a Ponte Preta, líder do campeonato, fora de casa: 4 a 1. Como não conseguiu marcar em casa pelo primeiro duelo, a equipe precisará de uma vitória em Curitiba para avançar de fase. Para o confronto como visitante, o técnico Filipe Gouveia tem dois desfalques confirmados: Dionatan e Henrique Zen, que seguem no DM do clube. (Com Jogada10)