Ceará e Bahia são os únicos nordestinos a vencer na 9ª rodada da Série A

O Vovô venceu o Sport por 2 a 0 / Crédito: Samuel Setubal

Apenas duas equipes do nordeste venceram na rodada. Isso ocorre porque quatro das cinco equipes da região se enfrentaram e a única equipe que atuou contra um time do sudeste acabou derrotada. Ceará, Sport e Fortaleza atuaram no sábado, 17, enquanto Bahia e Vitória se enfrentaram no domingo, 18. O Ceará venceu o Sport por 2 a 0 na Arena Castelão. Com gols de Lucas Mugni e Galeano, a equipe alvinegra fez uma partida segura e se manteve na parte de cima da tabela, encerrando a rodada na quinta colocação. O Leão da Ilha, por sua vez, segue sem conquistar três pontos no campeonato e continua na lanterna da Série A, com apenas dois pontos.