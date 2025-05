Operário x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O Vasco vai enfrentar o Operário hoje. 1°, pela Copa do Brasil. / Crédito: Matheus Lima/Vasco

Operário e Vasco se enfrentam hoje, quinta-feira, 1° de maio (1°/05), em jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), às 16 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Operário x Vasco: como chegam os times Apesar de seu segundo título paranaense, conquistado sobre o Maringá, nos pênaltis, e de estreia com o pé direito na Série B, o Operário já chega a quatro jogos sem vencer. Afinal, após a vitória contra o Criciúma, fora de casa, na primeira rodada da Segundona, o time do técnico Bruno Pivetti enfileirou três derrotas em quatro jogos, já não sabendo o que é fazer gol há três compromissos. Assim, o time chega pressionado pela torcida para enfrentar o Vasco. Pivetti, aliás, pode promover mudanças na equipe. O atacante Marcos Paulo, emprestado pelo Boavista, ainda não começou como titular, o que pode ocorrer pela primeira vez contra os cariocas. Ele pode ganhar a vaga de Allano. No ataque, um velho conhecido da torcida vascaína pode entrar nos 11 iniciais. Trata-se de Daniel Amorim, alcunhado à época de sua passagem (em 2021) de Pirulito pelos torcedores. O grandalhão de 1,91m pode ganhar a posição de Vinícius Mingotti, que não balança as redes desde a final do estadual, contra o Maringá, dia 29 de março. Já são quatro jogos sem gols para o camisa 9.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no último domingo (27), o Vasco demitiu o técnico Fábio Carille. Dessa forma, enquanto ainda procura um novo comandante (Fernando Diniz é o favorito), Felipe será o responsável por treinar o time em Ponta Grossa. O Cruz-Maltino, aliás, já treinou nesta quarta (30) no CT do Coritiba, em Curitiba, e viaja nesta quinta à cidade sede do Operário. Felipe conta com os retornos de Tchê Tchê e Adson na lista de relacionados, ainda que dificilmente ambos comecem jogando. Lucas Piton, poupado contra o Cruzeiro, voltou à lista e deve iniciar a partida.