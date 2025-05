Cruzeiro x Vila Nova: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro e Vila Nova se enfrentam hoje, quinta-feira, 1° de maio (1°/05), em jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).

Cruzeiro x Vila Nova: como chegam os times

O Cruzeiro faz a sua estreia na Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (01). Em meio a uma tentativa de recuperação na temporada, a Raposa recebe o Vila Nova, no Mineirão, às 21h30 do feriado, em jogo de ida do torneio.

Nono colocado do Brasileirão no passado, o Cruzeiro começa agora sua jornada na Copa do Brasil. Depois de um começo de ano ruim no Mineiro e três derrotas seguidas na Sul-Americana, o Cabuloso conseguiu dar um respiro, ao vencer o Vasco no último final de semana. Já o Vila passou por Inter de Limeira e Rio Branco-VN nas fases anteriores, vem de vitória contra o Chapecoense e está na terceira colocação da Série B.

Em meio à polêmica da saída de Dudu, a Raposa vai em busca da segunda vitória seguida para conseguir apaziguar de vez o ambiente. O treinador Leonardo Jardim deve manter Gabigol no banco e ainda não conta com o zagueiro João Marcelo e o meia Matheus Henrique. Já Matheus Pereira ainda não está na condição física ideal e também pode ser desfalque.