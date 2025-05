Botafogo-PB x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo-PB e Flamengo se enfrentam hoje, quinta-feira, 1° de maio (1°/05), em jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Castelão, em São Luís (MA), às 20 horas (horário de Brasília).

Comandado pelo técnico Antônio Carlos Zago, o Botafogo-PB não terá desfalques importantes para o jogo. O treinador está em fase inicial de trabalho no Belo, mas já conseguiu pontos positivos na solidez defensiva. O time, inclusive, ainda não foi vazado no início da Série C do Brasileirão. Para o duelo, a tendência, afinal, é que o time se feche e tente garantir a solidez defensiva como fator principal.

Em boa fase na temporada, o Flamengo, afinal, sofreu apenas três derrotas no ano e marcou 17 gols nos últimos dez jogos. A única derrota recente foi para o Central Córdoba, pela Libertadores e a única do ano sob o comando do técnico Filipe Luís. No compromisso mais recente, o Rubro-Negro, aliás, recebeu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e venceu com facilidade por 4 a 0, mantendo-se na liderança da competição nacional.

Por conta do desgaste físico do elenco por conta da sequência de jogos neste início de temporada, o técnico Filipe Luís vai poupar muitos titulares. Até mesmo o goleiro Rossi, que dará entrada a Matheus Cunha. Na zaga, Léo Ortiz deve dar lugar a Danilo. Além deles, o jovem Matheus Gonçalves, portanto, deve começar como titular na ponta-direita. (Com Jogada10)



