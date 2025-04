Novorizontino x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Novorizontino e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 30 de abril (30/04), em jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Novorizontino x Corinthians: como chegam os times

O Novorizontino vem fazendo um bom começo de Série B após cinco jogos. Afinal, a equipe soma duas vitórias e três empates, sendo uma das invictas na competição. Na última quinta-feira (24/4), aliás, bateu por 2 a 1 o Athletico-PR no Jorjão. Contudo, o técnico Umberto Louzer tem uma série de desfalques para o embate. Renato Palm, Vitinho, Airton Moisés e César Martins estão lesionados. Além disso, William Farias segue em transição física e é dúvida para o embate.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Já pelo lado do Timão, a grande novidade estará no banco de reservas. Afinal, o técnico Dorival Júnior fará sua primeira partida no Corinthians. Contudo, o treinador deve ter um desfalque importante. Isso porque Memphis Depay, que deixou o gramado machucado contra o Flamengo, deve ser preservado no duelo. Além disso, o comandante pode mexer também no sistema defensivo. Até aqui, Félix Torres e Gustavo Henrique têm jogado mais, porém ainda não transmitiram a segurança esperada e dão espaços para Cacá e André Ramalho serem utilizados. (Com Jogada10)