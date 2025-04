CSA x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

CSA e Grêmio se enfrentam hoje, quarta-feira, 30 de abril (30/04), em jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 21h30min (horário de Brasília).

CSA x Grêmio: como chegam os times

O Azulão passa por um período de cinco jogos sem perder, levando em conta o Estadual e a Série C, com uma vitória sobre o Naútico em seu último compromisso. A propósito, a expectativa é de que o treinador Higo Magalhães retome o esquema tático com quatro jogadores no meio de campo. Portanto, Klenisson deve perder a vaga para Vander.

O Imortal acumula um sentimento de frustração em seus últimos três jogos, já que deixou escapar os resultados positivos em todos eles pela sua fragilidade defensiva. Com isso, vem de uma sequência com três empates. Dois desses tropeços ocorreram no Campeonato Brasileiro, competição na qual o time se encontra na zona de rebaixamento.