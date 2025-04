Ceará x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará x Palmeiras: como chegam os times

Em busca de um bom resultado, o Vovô terá o elenco quase que completamente à disposição. São apenas três os desfalques para o jogo, sendo eles os atacantes Aylon e Bruno Tubarão, e o goleiro Bruno Ferreira. Todos eles estão atualmente no departamento médico alvinegro. O grupo contará, no entanto, com o retorno do lateral-direito Fabiano Souza, que foi desfalque na última partida, pela Série A, por suspensão.

Alguns jogadores esperados podem surgir na escalação do Palmeiras. Um deles é o atacante Paulinho, que viajou com o Alvinegro e tem retornado gradualmente após uma cirurgia para tratar uma lesão na tíbia nas últimas partidas, como ocorreu na derrota do grupo diante do Bahia.