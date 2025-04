Retrô x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Retrô x Fortaleza: como chegam os times

Na Copa do Brasil, o escrete vermelho-azul-e-branco fará sua estreia, já que ingressou no torneio diretamente na terceira fase por ser um dos clubes que representam o Brasil na Copa Libertadores. Nesta etapa do certame nacional, a classificação vale uma quantia milionária em premiação: pouco mais de R$ 3,6 milhões. A partida da volta está marcada para o dia 21 de maio, às 19 horas, na capital cearense.

Para o duelo, Vojvoda contará com osretornos do zagueiro David Luiz, que cumpriu protocolo de concussão, do meia Martínez e do atacante Marinho, recuperados de lesão. Além deles, o volante Rodrigo, que estava em processo de condicionamento físico, deve ser opção. Por outro lado, o técnico argentino não terá o zagueiro Brítez, aponta Moisés e os laterais Tinga e Diogo Barbosa, que não viajaram.



Rival do Fortaleza, o Retrô foi vice-campeão do Campeonato Pernambucano deste ano – perdeu para o Sport na decisão, em disputa por pênaltis –, e disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Na Terceirona, a equipe conquistou uma vitória, um empate e uma derrota nas rodadas iniciais, e figura na oitava posição da tabela.