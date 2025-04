Maringá x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Maringá e Atlético-MG se enfrentam hoje, terça-feira, 29 de abril (29/04), em jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná, às 19h30min (horário de Brasília).

Invicto há 11 partidas na temporada, o time paraense vive bom momento. Inclusive, está na terceira colocação da Série C, com duas vitórias e um empate até aqui. Para chegar à terceira fase da Copa do Brasil, o Maringá eliminou o Juventude na primeira rodada e, posteriormente, o União.

A equipe, agora, quer aproveitar o momento instável do Galo, além do fator casa, para largar na frente do duelo. Para isso, o técnico Jorge Castilho terá força máxima, afinal, Ronald, que estava suspenso no último jogo do time, pela Terceira Divisão, retorna à titularidade. Por outro lado, Iago Santana segue em recuperação após lesão no joelho. (Com Jogada10)



Maringá x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil: dia e horário do jogo Maringá x Atlético-MG

Terça-feira, 29 de abril (29/04), às 19h30min (horário de Brasília).

Onde será Maringá x Atlético-MG



Estádio Willie Davids, em Maringá, no Paraná