Santos x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Santos x Bragantino: como chegam os times

No terceiro jogo sob o comando de César Sampaio, o Peixe chega ao duelo com um possível time vazado por Neymar. O astro publicou uma possível escalação em seu Instagram, a mesma que o técnico interino trabalhou durante a semana. As mudanças estão com a entrada de Luisão na lateral-direita e o retorno de Pituca no meio de campo.

Tentando subir ainda mais na tabela, o Massa Bruta chega com alguns desfalques para o duelo na Baixada Santista. Lucão sofreu uma torção e fica de fora do gol do Bragantino. Já no ataque, Henry Mosquera sentiu um desconforto muscular, chegou a ser poupado dos treinamentos e é dúvida. Além desses, Fernando Seabra não poderá contar com Nathan Mendes e Fernando. (Com Jogada10)



Santos x Bragantino: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

SporTV: canal de TV fechada



Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Santos x Bragantino

Domingo, 27 de abril (27/04), às 20h30min (horário de Brasília).