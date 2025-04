Palmeiras x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Bahia é neste domingo, 27, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras e Bahia se enfrentam hoje, domingo, 27 de abril (27/04), em jogo válido pela 6ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

Palmeiras x Bahia: como chegam os times

Em grande momento na temporada, o Verdão chega com uma possibilidade de poupar o elenco. No meio da semana, o Palmeiras volta a Fortaleza para enfrentar o Ceará, pela Copa do Brasil. Há uma expectativa para que Paulinho comece a partida e faça seu primeiro jogo como titular.

Depois de um grande triunfo na Libertadores, contra o Atlético Nacional, o Bahia tenta manter o embalo no Campeonato Brasileiro. Depois de vencer a primeira no torneio contra o Ceará, o Tricolor quer emplacar de vez na competição. Assim como Abel, Rogério Ceni pode optar por poupar algumas peças. (Com Jogada10)



Palmeiras x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Bahia

Domingo, 27 de abril (27/04), às 18h30min (horário de Brasília).