Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 27 de abril (27/04), em jogo válido pela 6ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).

Flamengo x Corinthians: como chegam os times

Depois de empate com a LDU na altitude pela Libertadores, o Flamengo busca manter o bom rendimento no Campeonato Brasileiro. Para isso, o Rubro-Negro conta com o apoio do torcedor, que promete chegar em peso no Maracanã para acompanhar o duelo deste domingo.



Com relação ao time, o técnico Filipe Luís conta com os retornos de De La Cruz e Allan. Ambos, afinal, ficaram foram do jogo contra a LDU na altitude de Quito. Por outro lado, Alex Sandro e Gonzalo Plata podem retornar à equipe. O lateral-esquerdo se recupera de um edema muscular na região posterior da coxa esquerda, enquanto o equatoriano teve um leve edema ósseo no joelho direito. Por fim, o atacante Pedro tem chance remotas de começar como titular, mas a comissão técnica adota cautela sobre o jogador.

Por outro lado, o Corinthians ainda não terá o técnico Dorival Júnior à beira do campo. O treinador, que chegou nos últimos dias em São Paulo para iniciar seu trabalho no Parque São Jorge, só deve estar disponível no próximo duelo da equipe. Assim, Orlando Ribeiro segue à frente da equipe.