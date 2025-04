Cruzeiro x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Cruzeiro e Vasco se enfrentam hoje, 27, pelo Brasileirão. / Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Cruzeiro e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 27 de abril (27/04), em jogo válido pela 6ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Cruzeiro x Vasco: como chegam os times Mal das pernas na temporada, o Cruzeiro chega para este jogo em crise. Praticamente eliminado na Sul-Americana após três derrotas nas três primeiras rodadas, a Raposa vem de apenas uma vitória nos últimos sete compromissos no ano. Para piorar, o pressionado técnico Leonardo Jardim chega com desfalques. Fabrício Bruno está suspenso por três amarelos, enquanto João Marcelo, Matheus Henrique e Japa se recuperam de lesão. Há, no entanto, retornos. Matheus Pereira, Fagner e Bolasie se juntaram à delegação na última sexta-feira (25) e constarão, dessa forma, entre os relacionados. O camisa 10 foi um dos que não jogou na derrota por 2 a 1 para o Palestino (CHL), na terceira rodada da Sul-Americana, na última quinta (24). Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Após tropeço em pleno São Januário diante o Lanús (ARG), pela Copa Sul-Americana (0 a 0), a corda voltou a ficar ao redor do pescoço do técnico Fábio Carille. Para dificultar ainda mais sua vida, este é apenas o primeiro de seis jogos seguidos longe do Rio de Janeiro para o Vasco.