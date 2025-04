Mirassol x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mirassol e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 26 de abril (26/04), em jogo válido pela 6ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 18h30min (horário de Brasília).

Mirassol x Atlético-MG: como chegam os times

O time paulista debutou na Série A do Campeonato Brasileiro com revés, porém, depois engatou quatro jogos de invencibilidade – um empate e uma vitória em casa, contra Fortaleza e Grêmio, respectivamente, e dois empates fora – com Bahia e, na última rodada, com o Juventude. Agora, portanto, quer aproveitar o fator casa para engatar a segunda seguida como mandante e dar um salto na tabela.

Para o confronto, diferentemente do Galo que atuou na última quarta-feira (23), o Mira teve a semana cheia para treinos e descanso. Porém, apesar disso, o técnico Rafael Guanaes não considera um vantagem para sua equipe, já que o time mineiro poupou jogadores no último duelo para focar no Brasileirão. O treinador, aliás, pode seguir sem poder contar com o meia Gabriel, que teve uma lesão muscular na vitória sobre o Grêmio.

Após quatro jogos sem vitórias no Brasileirão, com dois empates e duas derrotas, o Galo finalmante venceu a primeira no último domingo (20), ao bater o Botafogo por 1 a 0 em Belo Horizonte. Porém, ainda com cinco pontos na tabela, segue na zona de rebaixamento. Sendo assim, visando a importância de somar pontos no campeonato, o time mineiro poupou alguns jogadores no último duelo, no empate em 0 a 0 com o Caracas, pela Sul-Americana.