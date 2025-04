Internacional x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional e Juventude se enfrentam hoje, sábado, 26 de abril (26/04), em jogo válido pela 6ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas. (horário de Brasília).

Internacional x Juventude: como chegam os times

O Inter não vence há quatro jogos no ano, sendo três deles pelo Campeonato Brasileiro, com dois empates com o Fortaleza e Grêmio, além de derrota para o Palmeiras. A maratona exaustiva de jogos provocou uma queda de rendimento da equipe nos seus últimos compromissos.

Assim, a tendência é de que o técnico Roger Machado preserve algumas de suas principais peças neste duelo com o Juventude. O zagueiro Vitão e os meio-campistas Bruno Henrique, Alan Patrick e Bruno Tabata devem ganhar um descanso. Portanto, os potenciais substitutos são Rogel, Óscar Romero e Gabriel Carvalho. Para a vaga de Bruno Henrique, há uma disputa em aberto entre Thiago Maia e Ronaldo, Luis Otávio é outra opção.

O Jaconero não conquista um triunfo há duas partidas, mas até o momento é o representante gaúcho melhor colocado no Brasileirão. O empate com o Mirassol, na rodada anterior do torneio, teve um sentimento frustrante por ter sido no Alfredo Jaconi.