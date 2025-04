Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 26 de abril (26/04), em jogo válido pela 6ª rodada da Série A do Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).

Botafogo x Fluminense: como chegam os times

Apesar de não perder desde a estreia, o Tricolor vem de empates por 1 a 1 em jogos tidos como tranquilos: diante do Vitória em casa e no meio de semana contra o Unión Española, no Chile, pela Copa Sul-Americana. Existe a preocupação que um tropeço pode tumultuar o ambiente do terceiro colocado que, com dez pontos, mira a liderança, hoje nas mãos do Palmeiras, que soma 13 pontos.



Já o Botafogo possui apenas cinco unidades, e vem de duas derrotas por 1 a 0. A equipe perdeu do Atlético-MG, em Minas Gerais, na rodada passada, e no meio de semana do Estudiantes, na Argentina, pela Copa Libertadores. O trabalho do técnico Renato Paiva está sob pressão. O ponto positivo para o Glorioso é o grande retrospecto no confronto direto com o Fluminense. O Botafogo venceu os últimos sete confrontos, maior série da história do clássico. A última derrota para o Fluminense foi em 2022.



Para o duelo, o Fluminense deve manter o mesmo esquema dos últimos jogos, enquanto que o Botafogo mais uma vez deve improvisar Danilo Barbosa na zaga. Isso porque Jair segue com lesão muscular e David Ricardo cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Galo. (Com Gazeta Esportiva)