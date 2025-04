Godoy Cruz x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Godoy Cruz x Grêmio: como chegam os times

As duas equipes estão com 100% de aproveitamento no grupo. A equipe gaúcha terá a estreia do técnico Mano Menezes, sucessor de Gustavo Quinteros, demitido na última quarta-feira.

A partida será apitada por Francisco Gilabert, com os assistentes Alejandro Molina e Carlos Venegas. O VAR será conduzido por Franklin Congo. (Com Gazeta Esportiva)

Godoy Cruz x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

Paramount+: serviço de streaming



Sul-Americana: dia e horário do jogo Godoy Cruz x Grêmio

Quinta-feira, 24 de abril (24/04), às 19 horas (horário de Brasília).