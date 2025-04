Corinthians x Racing-URU: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Corinthians x Racing-URU: como chegam os times

Terceiro colocado do grupo, o Alvinegro paulista começou o torneio com o pé esquerdo, estreando com derrota em casa para o Huracán, por 2 a 1. Depois, a equipe visitou o América de Cali, na Colômbia, empatou em 1 a 1 e conquistou seu primeiro ponto. Já o time uruguaio perdeu nas duas primeiras rodadas e é o lanterna da chave.

O duelo acontece em meio à iminente chegada do técnico Dorival Júnior, que aceitou a proposta para comandar o Corinthians. O treinador apenas precisa acertar uma pendência financeira com a CBF para assinar com o Timão.

Enquanto isso, Orlando Ribeiro é quem estará à frente da equipe contra o Racing-URU. Para o jogo, o interino espera ter Hugo Souza à disposição. O goleiro, desfalque desde a final do Campeonato Paulista, se recuperou de uma lesão no retofemoral da coxa direita e tem treinado com bola, junto ao restante do elenco, desde a última segunda-feira.