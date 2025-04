Bolívar x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Bolívar x Palmeiras: como chegam os times

A equipe alviverde tem o desafio de superar a altitude de La Paz. A fim de minimizar os efeitos, o Verdão chegou com antecedência ao local do jogo. A delegação chegou à Bolívia na noite da última terça-feira e finalizou a preparação com um treino no estádio do The Strongest.

O Palmeiras defende um aproveitamento de 100% nesta edição de Libertadores. Os comandados por Abel Ferreira venceram Sporting Cristal (3 a 2) e Cerro Porteño (1 a 0) e lideram o Grupo G, de forma isolada, com seis pontos. O Bolívar, com uma derrota para o Cerro Porteño (3 a 2) e vitória sobre o Sporting Cristal (3 a 0), ocupa o segundo lugar, com três pontos.

Para o duelo, o técnico Abel Ferreira conta com o retorno do atacante Paulinho, que foi preservado no último compromisso, na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no fim de semana, pelo Brasileirão. Por outro lado, o treinador ganhou três baixas: Micael, Ríos e Vitor Roque. O primeiro torceu o tornozelo no gramado do Castelão, Ríos foi preservado por um edema na coxa esquerda e Roque relatou dores também por entorse no tornozelo.