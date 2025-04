Bahia x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Copa Libertadores entre Bahia e Atlético Nacional é nesta quinta-feira, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia x Atlético Nacional: como chegam os times

Os donos da casa podem assumir a ponta do grupo F em caso de vitória. O Bahia contou com o empate do Internacional na rodada. Só que o Atlético Nacional também mira a ponta da chave.



Os colombianos vão tentar surpreender para ficarem em boa situação no grupo. Mario Diaz de Vivar-PAR será o árbitro do confronto. (Com Gazeta Esportiva)

Bahia x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

ESPN: canal de TV fechada

Disney+: serviço de streaming



Libertadores: dia e horário do jogo Bahia x Atlético Nacional

Quinta-feira, 24 de abril (24/04), às 21 horas (horário de Brasília).