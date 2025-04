Vasco x Lanús: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco e Lanús se enfrentam hoje, terça-feira, 22 de abril (22/04), em jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

Vasco x Lanús: como chegam os times

Confiante após a boa partida diante do Flamengo, o Vasco vira a chave para enfrentar o líder do Grupo G da Sul-Americana. O Lanús soma quatro pontos após duas rodadas, mesma pontuação do time brasileiro, mas com melhores números nos critérios de desempate.



Como brasileiros e argentinos são os favoritos no grupo, o duelo desta terça é fundamental para o Vasco. Nos três últimos jogos da primeira fase, a equipe carioca fará dois fora de casa.

No contexto da briga pela classificação, um empate em São Januário já será bom negócio para o Lanús, que só fez uma partida como mandante. (Com Gazeta Esportiva)